Бросить денег на телефон. Война мегапикселей уже надоела, лучше снижайте цены

Сразу два основных конкурента Apple на этой неделе представили свои флагманские телефоны. Они великолепные и технически совершенные, но будут соревноваться лишь друг с другом, а подвинуть iPhone не удастся. Похоже, все дело в «религии».

AP Photo/Jeff Chiu/ТАСС

Новинки были представлены почти одновременно. Samsung показал линейку S20 (70–100 тыс. рублей) 11 февраля. Xiaomi выстрелил с Mi10 13-го, в Китае он стоит, если переводить в рубли, от 36 до 55 тыс. рублей, у нас его топовую модель ждут примерно за 70 тысяч.

Оба производителя и примкнувший к ним Huawei борются за лидерство на рынке: по числу проданных устройств эта тройка здорово потеснила в прошлом году Apple. Всем трем удалось показать разной степени рост по итогам прошлого года, тогда как гегемон из Купертино зафиксировал 8,5-процентное сокращение продаж по числу устройств и занял скромное третье место между Huawei и Xiaomi.

В России Samsung, Huawei и Xiaomi также бьют рекорды по количеству проданных телефонов и далеко обгоняют мирового лидера рынка. Более того, отрасль консолидируется, не оставляя места для слабых. К примеру, франчайзинговая сеть Tele2 отмечает двукратный рост доли Xiaomi (теперь на него приходится 10% проданных телефонов). У двух других лидеров — 19,4% (Samsung) и 15,2% (Huawei). Это примерно соответствует общемировым трендам.

Правда, эта победа кажется пирровой: большая часть денег и, главное, прибыли все равно достается Apple. Если мерить в живых деньгах, на покупателей айфонов приходится каждый третий доллар из заработанных всеми производителями. Дело в том, что подавляющая часть продаваемых устройств — дешевые, низкопроизводительные (по современным меркам) телефоны. На них много денег не соберешь, а главное — не разбогатеешь.





А именно прибыль в любом бизнесе — как раз и есть ключевой критерий успешности. Совокупный результат всех мировых производителей — 12 млрд долларов. Из них 8 миллиардов положил в карман Apple. Судя по данным аналитиков, тот же Xiaomi вообще почти ничего не зарабатывает на своих телефонах, а более-менее прибыльным можно считать телефонный бизнес лишь Samsung и Huawei. Но на них приходится лишь менее 30% прибыли, сгененированной отраслью.

Так что вполне понятно, почему корейцы и китайцы из кожи вон лезут, лишь бы доказать, что у них тоже есть телефоны, за которые не жалко выложить по тысяче долларов. «В 2019 году среднее разрешение камеры в смартфонах, которые покупали в России, выросло до 19 мегапикселей с 13 мегапикселей годом ранее. И тренд на увеличение разрешения мобильных камер сохранится в 2020 году», – отмечают в МТС, которому принадлежит одна из крупнейших в стране сетей салонов сотовой связи.

То, что сейчас показывают Xiaomi и Samsung, действительно достойно уважения и в чем-то восхищения. По многим критериям они превосходят самые новые и топовые устройства Apple. Удивлять покупателя сейчас можно камерами с числом мегапикселей заметно за 100. Но эксперты уверены, что технические навороты вряд ли убедят состоятельных покупателей массово отказываться от своих «айфонов».

«Главные отличительные особенности новых флагманов от Xiaomi и Samsung – камеры с разрешением 108 Мп, поддержка стандарта 5G, быстрая беспроводная зарядка аккумулятора, – объясняет Юрий Брюквин, руководитель аналитического агентства «Рустелеком». – Но даже неискушенные потребители знают, что сотня мегапикселей в камере – рекламный трюк, сети 5G появятся в России не скоро, а быстрая беспроводная зарядка есть и в китайских смартфонах попроще, которые стоят практически вдвое дешевле флагманов». Похоже, чем нашпиговать свои топовые версии, китайцы и корейцы смогли придумать, а вот объяснить покупателям, почему за это нужно платить, как за «айфон», — забыли.

Те, кто действительно клюет на технические особенности телефонов и, главное, готов тратить на это по 100 тысяч рублей, смотрят не на рекламные слоганы и плакаты, а глубже. «Важно понимать, что заявляемые 108 МП – это не «честные» мегапиксели, а общий светофильтр на несколько точек, так что реальное разрешение таких модулей может составлять 27 или 12 Мп при объединении данных с 4 или 9 точек в одну», – просвещает эксперт отрасли Илья Шатилин.

«Каждый год кто-то ходит в баню 31 декабря, а производители так же традиционно выпускают все новых «убийц» айфонов, – объясняет Денис Кусков, глава ИАА Telecom Daily. – Но «убить» не удавалось до сих пор, не получится и в этот раз: цены стали уже очень не китайскими (Xiaomi уже догнал по цене Samsung). К тому же у той и другой компании нет такой армии поклонников, как у Apple».

Еще один довод против того, чтобы допустить скорое падение Apple с пьедестала, — цифры по приросту продаж в разных сегментах. Судя по ним, новых покупателей дорогих телефонов почти не появляется, а верхний сегмент, куда сейчас активно идут Xiaomi и Huawei и где уже относительно закрепился Samsung, – это одни и те же люди со своими уже сложившимися привычками и пристрастиями. К примеру, в федеральной сети Tele2 телефоны по цене до 10 тыс. рублей прибавили в продажах сразу 18 процентных пунктов, в категории 10–15 тысяч — 6,1 п.п., а 15–20 тысяч — всего 3 п.п.





Есть и другой взгляд на этот вопрос. «Выход дорогих флагманских моделей увеличивает долю производителей на рынке в денежном выражении. Смартфоны линейки Galaxy S20 будут конкурировать с iPhone в премиальном сегменте, – уверены в МТС, которой принадлежит одна из крупнейших в стране сетей салонов сотовой связи. – Одновременно с фанатами определенных марок, которые выбирают устройства только от одного производителя, существует большое количество людей, покупающих самые актуальные гаджеты вне зависимости от вендора».

В качестве примера в МТС предлагают посмотреть на статистику обмена телефонов: «Весной, во время выхода новых Samsung, увеличивается количество iPhone, которые сдают в trade-in ради покупки смартфона линейки Galaxy S. А осенью, во время выхода iPhone, увеличивается поток клиентов с Samsung, обменивающих их на гаджеты Apple».

Ранее в МТС приводили такие цифры: на Apple приходится 50% всех сданных по трейд-ин телефонов. При этом 70% тех, кто обменивает телефоны, делают это, чтобы приобрести Samsung. Но средний чек участника таких обменов — 41 тыс. рублей. Понятно, что на эти деньги флагман от Apple не купить, а вот неплохой Samsung – вполне. Так что похоже, пример с круговоротом смартфонов не очень показателен.

Apple позволяет даже не очень богатым своим поклонникам оставаться в экосистеме, продавая устаревшие версии по ценам, вполне сопоставимым с китайскими конкурентами. Тот же морально устаревший iPhone SE доступен за 18–20 тыс. рублей. Самой продаваемой по официальным каналам моделью Apple в 2019 году стал iPhone XR – предыдущий флагман. То есть большинство последователей этой «религии» все же готовы платить по 60–70 тысяч рублей. И это несмотря на то, что с технической точки зрения даже самый новый «айфон» 11-й модели сильно уступает конкурентам по характеристикам «железа» и по качеству камеры и никого не смог удивить технологичными ноу-хау. Похоже, дело не в этом.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»