Под мостом в Павловске «Шевроле» сплющил «лицо» «Ладе». Водителя вызволяли спасатели

В Пушкинском районе Петербурга вечером 14 февраля случился транспортный коллапс из-за аварии. Лобовое ДТП буквально закупорило проезд под мостом в Павловске.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», под железнодорожным мостом на улице Александра Матросова лоб в лоб столкнулись автомобили Chevrolet и LADA. «Водитель чёрного авто не то что не пропустил, а ехал как будто на таран», – пишет участница группы Аделина. Отметим, что со стороны области перед мостом установлен знак 2.6 «Преимущество встречного движения».

В результате «Лада» получила серьезные повреждения передней части. Автомобиль так деформировало, что водителю зажало ногу, рассказывает очевидец Станислав. «Водитель автопрома жив, но МЧС его доставало пару минут», – пишет он.

Из-за аварии проезд под мостом оказался полностью блокирован, и с обеих сторон успели скопиться пробки больше чем на километр. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор уже не такой плотный, но затруднения в движении еще сохраняются.



