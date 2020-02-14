Кремль раскрыл детали разговора президентов. Путин спросил Зеленского, будет ли тот выполнять «Минск-2»

Кремль раскрыл детали телефонных переговоров президентов России и Украины, о которых ранее 14 февраля сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Всё оказалось не так радужно, как излагалось офисом президента Украины. Судя по всему, Зеленскому пришлось отвечать на прямые и неудобные вопросы главы Российского государства. «В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости?» – сообщает пресс-служба Кремля.

Судя по всему, Зеленскому пришлось объясняться и по поводу недавних своих заявлений, сделанных в Польше на мероприятиях, посвященных освобождению лагеря смерти Освенцим. Там Зеленский фактически обвинил СССР в начале Второй мировой войны и Холокосте. В изложении пресс-службы Кремля эта часть разговора президента Украины с Владимиром Путиным описывается следующим образом: «В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны».

Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области, добавляют в Кремле.



