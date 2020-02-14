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14.02.2020 18:14
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В Петербурге решили повременить с российско-китайской выставкой в РНБ

В Петербурге отменили открытие выставки «Россия и Китай: вековая дружба народов», которая должна была начать работу 17 февраля в Российской национальной библиотеке (РНБ). Об этом 14 февраля пресс-служба учреждения сообщила агентству «Интерфакс».

Представители РНБ ссылаются на технические причины, объясняя отмену мероприятия. Со вспышкой нового коронавируса, который начал распространяться из китайской провинции Ухань, отказ от проведения выставки официально не связывают.

«Отмена вызвана скорее техническими накладками. Мы поняли, что не сможем провести мероприятие в заявленном формате в назначенную дату, и решили перенести обсуждение в формат видеоконференции, телемоста, посвященного развитию российско-китайских отношений», – рассказал представитель РНБ. Дата и формат проведения телемоста будут известны позже.

Изначально в открытии выставки «Россия и Китай: вековая дружба народов» должны были участвовать представители Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге, СПбГУ, Института восточных рукописей, а также учащиеся школ с углубленным изучением китайского языка. Помимо этого планировалось представить издания отдела литературы Азии и Африки РНБ, посвященные истории отношений Росси и Китая.

Новый коронавирус, вызвавший эпидемию пневмонии, начал распространяться в декабре 2019 года из китайского города Ухань. На сегодняшний день от инфекции погибли 1383 человека. Сейчас все прибывшие из Китая проходят санконтроль, и тех, у кого выявляются признаки заболевания, отправляют в карантин на 14 дней. Из такого карантина в Боткинской больнице 11 февраля сбежали трое человек – вслед за «русской Сарой Коннор», которая самовольно покинула изолятор 7 февраля. Теперь беглянку хотят принудительно вернуть под наблюдение через суд.


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