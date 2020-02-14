Везде ремонт. Заявителям шествия памяти Немцова в Петербурге не согласовали ни один из восьми маршрутов

Комитет по законности и правопорядку Смольного отказал заявителям проведения шествия памяти Бориса Немцова. Чиновников не устроил ни один из восьми предложенных маршрутов. Объяснили отказ проведением ремонтных работ. Об этом «Фонтанке» 14 февраля сообщил один из заявителей, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

«Сказали, что везде идут ремонтные работы. Хотя я сегодня проезжал по Троицкому мосту, никаких работ не заметил. На мой взгляд, это издевательство», – рассказал парламентарий. В качестве альтернативы чиновники предложили провести шествие в Удельном парке. Но этот вариант не устроил заявителей. «Будем вести переговоры», – добавил Вишневский.

Заявку на проведение мероприятия подавали на 29 февраля.

Напомним, в феврале в публичное пространство попали фотографии с застолья в иркутской колонии. На снимках присутствует экс-боец батальона «Север» МВД Чечни Заур Дадаев, который был осужден на 20 лет за убийство Бориса Немцова. После этого областное управление ФСИН начало проверку условий содержания Дадаева.



