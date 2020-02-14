Ничего необычного. В Ярославской области медведь Вася катает хозяина по льду и набирает поклонников в соцсетях

Житель Ярославской области встал на коньки и прокатился по замерзшему водоёму. Компанию ему составил бурый медведь. Видео совместных развлечений накануне выложено в YouTube, 14 февраля на него обратили внимание СМИ.

На записи слышно, как автор видео обращается к медведю со словами: «Васька, ты меня не убьёшь?» Впрочем, манёвры косолапого на льду её интересуют меньше, чем замёрзший водоём и красота подводного видео. Ничего необычного, подтверждает подпись к ролику, и в комментариях соглашаются: это Россия, детка.

Экстраординарными для Ярославской области подобные прогулки, похоже, не являются. У Василия есть Instagram, в нём желающих приглашают на платную экскурсию и показывают быт медведя. Судя по фото, он живёт в деревне с семейной парой. Василий дрессирован, выполняет трюки, фото с замёрзшего пруда, например, опубликованы ещё в ноябре. Кроме Василия, супруги предлагают тренинги и фотосессии с волками.



