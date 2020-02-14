«Наша школа не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм». В Петербурге мальчикам в юбках не дали станцевать под Queen

Свободу творческого порыва старшеклассников не оценили в школе Красносельского района Петербурга. В песне легендарной группы «Queen» забрезжил намек на пропаганду гомосексуализма. Мальчикам в юбках закрыли выход на сцену. Теперь взрослые уверяют, что номер оказался сыроват.

Фото: Читатель "Фонтанки"

На цензурирование творческих порывов «Фонтанке» пожаловался ученик из 375 школы. К 14 февраля ученики готовили выступления для музыкального проекта «Один в один». Подростки выбрали костюмы в стиле «Queen», отрепетировали номер под песню «I want tо break free». Вдохновил их фильм «Богемская рапсодия» о жизни вокалиста Фредди Меркьюри. По словам старшеклассника, изначально педагоги одобрили задумку, но когда юноши появились уже в образах, изменили своё решение.

«Когда мы уже переоделись и готовы были выступить, к нам подошли учителя английского языка и сказали нам следующее: «Это что за вид, вам нужно в стриптизклуб», «Наша школа — не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм», «Смотрите у него ещё и усы». Видимо уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — отметил школьник. В итоге выступление запретили.





«Фонтанка» позвонила в приёмную 375 школы, но не застала директора Марину Карпову на месте.

В пресс-службе администрации Красносельского района заявили, что запрета на выступление из-за пропаганды гомосексуализма учителя не вводили. Так как сегодня проходил только первый этап конкурса, то школьникам предложили доработать «сырой номер» и показать его в следующий раз. Сами авторы номера эту версию не подтверждают и говорят, что второго шанса им никто не давал.