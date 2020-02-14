Из «Восков технопарка» в Сестрорецке убирают жилье

Комиссия по внесению изменений в Генплан рекомендовала Заксобранию изменить функциональное назначение участка территории «Восков технопарка» в Сестрорецке. Вместо жилой зоны территория станет производственно-деловой зоной. Это следует из протокола рассмотрения заявок, который 14 февраля опубликовали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Заявку в ноябре 2019 года подал комитет по промышленности. Речь идет об 11 участках общей площадью 14,3 га. Сейчас они находятся в функциональной зоне жилого строительства.

В обосновании к заявке указано, что сменить функционал территории было решено по итогам совещания губернатора Александра Беглова с главой УК «Роснано» Анатолием Чубайсом. «На территории размещается производство ООО «Вирил» (производство, разработка изделий из твердых сплавов, проекты НИОКР), планируются расширение и переезд с арендуемых площадей ПАО «Светлана», – говорится в заявке.

Санитарно-защитная зона по границе предприятия относится к 5-му классу опасности.



