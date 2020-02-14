«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил». Дерипаска вспомнил, как Путин прилюдно распекал его

Олег Дерипаска вспомнил встречу с Владимиром Путиным в 2009 году, комментируя обвинения в отмывании денег в пользу российского президента. По мнению бизнесмена, Путин не смог бы доверить ему свои сокровища.

«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил», – вечером 14 февраля написал в своем Telegram-канале Дерипаска.

В 2009 году принадлежавший олигарху завод в городе Пикалево Ленинградской области приостановил работу. Сотрудники градообразующего предприятия перекрыли федеральную трассу. Тогдашний премьер Путин прилетел в Пикалево и устроил разнос чиновникам и бизнесменам, вынудив Дерипаску подписать невыгодный договор о возобновлении работы и одолжив тому пишущий прибор.

«Ручку верните», – распорядился премьер, когда бизнесмен закончил подписывать бумаги. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США считает, что Дерипаска владел и отмывал деньги Путина. С материалом 14 февраля вышла американская Financial Times.



