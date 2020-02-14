Грузовик сбил женщину с ребенком на Энгельса. У двухлетней девочки серьезные травмы

Двое пешеходов пострадали под колесами грузовика в Выборгском районе Петербурга днем 14 февраля. Под машину угодили женщина и двухлетняя девочка.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:35 у дома 41 по проспекту Энгельса. По предварительным данным, 55-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Renault, при повороте направо сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода двух человек: 32-летнюю женщину и девочку 2017 года рождения.

В результате ДТП женщина получила травмы средней степени тяжести. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.



