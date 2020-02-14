При жесткой посадке вертолёта на Ямале погибли двое

Жесткая посадка вертолета Ми-8 в районе порта Сабетта 14 февраля привела к человеческим жертвам.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, погибли двое – командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также семь пассажиров выбрались из вертолета самостоятельно. Их состояние не уточняется. В надзорном ведомстве добавили, что вертолет летел в Сабетту из Красноярского края, назначение рейса – вахтовые перевозки. В связи с жесткой посадкой прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Согласно данным окружного управления МЧС, днем в пятницу примерно в 500 метрах от порта Сабетта вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" угодил в снежную метель, у него сломались лопасти, судно опрокинулось. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.



