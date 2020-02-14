В Петербурге депутат Ившина оправилась от недуга и приехала в суд. Там ее отправили домой

Подозреваемая по уголовному делу о мошенничестве на 16 млн депутат муниципального образования «Юго-Запад» Галина Ившина отправлена под домашний арест в Красносельском районном суде Петербурга 14 февраля.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, заточение продлится до 10 апреля.

О возбуждении уголовного дела о мошенничестве на 16,2 млн рублей стало известно накануне, однако Ившина получила отсрочку задержания, в отличие от ее сына и подчиненной. Депутат оказалась больна, но, судя по всему, быстро пошла на поправку.

По версии следствия, деньги фигуранты получали из бюджета на зарплаты сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания населения Красносельского района (КЦСОН), которые это самое населения якобы навещали по домам. На деле же подопечные внимания от соцработников не получали, их должности якобы занимали случайные люди, которых подыскивал сын Ившиной, Станислав. Накануне его отправили под домашний арест до 10 апреля.





Как сообщает Следственный комитет Петербурга, также была задержана заведующая отделением социального обслуживания на дому, ее в ведомстве называют доверенным лицом депутата, якобы она собирала деньги с других руководителей отделений. Суд накануне продлил срок задержания Ирины Эймбке на 72 часа, следствие ищет дополнительные основания для заключения ее под стражу.

В деле есть ряд неустановленных лиц, которые обналичивали полученное от «мертвых душ». Следствие уверено, что искать их надо среди заведующих районными отделениями социального обслуживания на дому.

Галину Ившину избрали депутатом МО «Юго-Запад», выдвигалась она от «Единой России». В Красносельском районе и социальной помощи работает еще с конца 1990-х годов. С 2004 года она руководит районным филиалом петербургского отделения Российского Красного Креста. В 2018 году задекларировала участок в 1000 квадратных метров и 300-метровый дом. Официальный годовой доход составлял 1,8 млн рублей. Как уточнили в МО «Юго-Запад», полномочия Ившина не складывала и все еще является депутатом.