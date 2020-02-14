Трубопровод в Купчино обзавёлся дублёром. Он обогреет 200 домов по соседству

Теплоэнергетики закончили плановые работы во Фрунзенском районе Петербурга, которые жители двухсот домов больше суток пережидали в остывающих квартирах.

Как сообщили в компании «Теплосеть», полноценное теплоснабжение потребителям вернули около четырёх часов вечера 14 февраля. Горячую воду залили во временный трубопровод по Малой Балканской между улицами Ярослава Гашека и Пловдивской.

Пока специалисты реконструируют тепломагистраль «Московская», от этого дублёра будет зависеть температура почти тысячи зданий в Московском и Фрунзенском районах.

«Полная реконструкция тепловых сетей с переключением с сети-дублера на постоянную схему и восстановление благоустройства территории запланированы на IV квартал 2020 года», – уточнили в компании.

Переключать потребителей с одного трубопровода на другой начали накануне. Тепло по пониженным параметрам поступало в 200 жилых домов. Некоторым пришлось мёрзнуть ещё и без электричества.



