Президент Германии призвал РФ и ЕС помириться

Европе нужно улучшение отношений с Россией, но не за счет других стран, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

"Нам нужны другие, улучшенные отношения ЕС к России и России к ЕС. Я говорю это здесь, потому что это необходимо – обдумать будущие отношения с Россией, но... не за счет государств и народов центральной Европы", – цитирует Штайнмайера агентство РИА Новости.

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отношения РФ и ЕС резко испортились в 2014 году, после госпереворота на Украине. Вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя, возникновение вооруженного конфликта в Донбассе между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также крушение малайзийского "Боинга" МН-17 под Донецком дали поводы США и вслед за ними ЕС ввести санкции в отношении предприятий, представителей власти и бизнеса РФ. Россия ответила запретом на ввоз продукции из Евросоюза, известным как "продуктовое эмбарго".



