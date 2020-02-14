Банк-партнер снизил ставку по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Теперь клиенты компании могут оформить ипотеку в банке ВТБ на еще более привлекательных условиях — от 8,1%*.

Ставка от 8,1% действует при покупке квартиры в любом жилом комплексе от Setl Group: это более 15 объектов комфорт-, бизнес- и премиум-класса в разных районах города. Первый взнос — от 20%.

Клиенты, которые приобретают в «Петербургской Недвижимости» квартиры в проектах других застройщиков, могут оформить ипотеку со ставкой от 8,2%. Минимальный первый взнос также составляет от 20%.

«Петербургская Недвижимость» сотрудничает с банком ВТБ с 2007 года, — комментирует руководитель отдела ипотечного кредитования компании Юлия Мошкова. — За это время мы совместно разработали множество удобных сервисов и выгодных предложений: среди них не только специальные условия кредитования, но и ускоренное рассмотрение заявки на ипотеку и другие услуги».

«Петербургская Недвижимость» предлагает широкий выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области: компания выступает эксклюзивным продавцом объектов Setl Group и работает еще с 40 надежными застройщиками.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

*Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru. ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.