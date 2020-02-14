В 2020 году в Петербурге должны появиться 23 новые зарядки для электромобилей. И несколько тысяч может принести электрокаршеринг от ВТБ

Комитет по энергетике опубликовал проект программы до 2023 года по оснащению города станциями зарядки для транспортных средств с электродвигателями. За 4 года планируется поставить 32 новые зарядки.

Документ опубликован 14 февраля. В течение года должны появиться 23 новые станции, причем 20 из них возьмет на себя «Ленэнерго». В следующие 3 года, если верить проекту, темпы радикально упадут — по 3 новые станции в год. Соответствующим образом распределено и финансирование: 45,5 млн в 2020 году и по 2 млн рублей — в последующие.

Количество пользователей будет, по планам Смольного, расти в других пропорциях. Сейчас в Петербурге 245 электрических транспортных средств: 110 автомобилей, 125 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 10 электробусов. К концу года ждут уже 325 единиц, а в 2023-м — 596: 311 электромобилей, 265 троллейбусов, 60 электробусов. При этом надо учитывать, что общественный транспорт на данный момент не сильно нуждается в заправках: «Пассажиравтотранс» свои электробусы заряжает в парке по ночам, а машины ГЭТ пополняют заряд в тот момент, когда едут с подключенными к проводам токоприемниками.

В показателях программы не учтены планы по созданию электрокаршеринга в Петербурге, потому что они не оформлены документально. Тем не менее в документе об этом проекте говорится. По данным комитета, такую идею вынашивает «ВТБ Факторинг», входящее в группу ВТБ. В возможных партнерах – «Хендэ Мотор СНГ», «Ленэнерго», «АудитЭнергоГрупп» и «Авилон Автомобильная группа». Цифры впечатляют: если проект запустится, то инфраструктура будет включать 3 тысячи медленных, 500 быстрых и 300 ультрабыстрых станций. В комитете пояснили, что пока состоялось лишь предварительное обсуждение этой идеи с «ВТБ Факторингом», решений не принято.

Сейчас в Петербурге 63 «электрозаправки»: 40 из них эксплуатирует «Ленэнерго», 6 стоят в дилерских центрах производителей электромобилей, 17 — на площадках бизнес-центров, отелей и ТРК.



