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Илья Казаков
14.02.2020 17:27
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Почему мнимый коронавирус опаснее туберкулеза и белой горячки?

Роспотребнадзор, который обычно ищет опасные конфеты и ходит по некачественным едальням, возглавил борьбу с коронавирусом. И решил приравнять прибывающих из Китая граждан к больным туберкулезом и пациентам психиатрических лечебниц. Очень кстати для примера принудительной медицины подвернулась одна активная петербургская домохозяйка.

Взломавшая электронный замок в Боткина голыми руками 32-летняя Алла из Петербурга быстро стала символом сопротивления коронавирусной истерии. Три её анализа чисты, чувствует она себя прекрасно, а улетела из Китая уже больше двух недель назад. Она смело раздает интервью, с рассказами про деспотов из  Роспотребнадзора, отправивших её хитростью в больницу на 14 дней. А в самом карантине про неё слагают песни и вдохновенно бегут следом.

Её даже начали сравнивать с героиней «Терминатора». Но по сценарию Сара Коннор сбежала из психиатрической лечебницы, чтобы спасти человечество. А побег из инфекционного бокса, ставящий всех под угрозу заражения — это из какого-то другого фильма, где тоже все умерли. Во всяком случае такие перспективы видят в Роспотребнадзоре.

Вместо законного штрафа в 500 рублей глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова грозит беглянке возвращением в ту самую «золотую клетку» в Боткина — изолированный бокс с трехразовым питанием. Нанесенная системе обида уже вылилась в два судебных иска в один день (промахнулись с территориальностью), попытку проникновения в квартиру под предлогом обследования и витиеватый манифест про общественную пользу принудительной медицины. 

Если излагать его суть кратко, то в ведомстве Башкетовой, считают, что раз пациентка сбежала на второй день после госпитализации, то 14-дневный срок наблюдения за ней не выдержан, «медицинское обследование пройдено не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания в отношении неограниченного круга лиц на территории города Санкт-Петербурга». В связи с чем просят отправить её обратно в больницу минимум до 19 февраля для прохождения полного обследования с получением двукратного отрицательного анализа. 

И хотя в Роспотребнадзоре признают, что механизма отправки на принудительное медицинское наблюдение людей с подозрением на инфекционные заболевания не существует, там считают, что суд мог бы решить этот вопрос.

«Данная мера – носит не карательный, а превентивный характер», потому что «здоровье горожан и гостей города является главным приоритетом и риски распространения инфекции недопустимы», говорят чиновники.

Против таких аргументов у Аллы есть лишь пара уточнений: её 14-дневный срок после прибытия из Китая закончился 13 февраля, и раз болезнь себя не проявила, то непонятно, что с ней будут делать врачи Боткина. А пока будут идти разбирательства, может выйти и расширенный 24-дневный срок превентивного помещения в карантин. Она бы и готова без всякого суда наблюдаться на дому, но вот вступать с ней в диалог без ультиматумов не хотят.

Процесс в целом грозит выйти боком Роспотребнадзору — под объективами телекамер может выясниться, что пленённые в Боткина граждане были юридически не подготовлены и обмануты, и по сути сами себе подписали изолятор, хотя имели право отказаться. А значит могут рассчитывать и на компенсации.

Всплывет и вопрос о лицемерии. В стране, где чтобы отправить в психушку реальных психопатов с белой горячкой,  нужно собрать кучу справок и решений судов, где в коммуналках живут и расхаживают по городу люди с открытой формой туберкулеза, кто-то настаивает, что в первую очередь нужно закрывать здоровых и благополучных, единственная вина которых в том, что они путешествуют по миру. 

Илья Казаков

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