Россиянка Александрова без борьбы вышла в полуфинал теннисного St. Petersburg Ladies Trophy-2020

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2020 в Санкт-Петербурге. Ее соперница по четвертьфиналу Петра Квитова отказалась от участия из-за проблем со здоровьем.

«Жаль, что мне приходится сниматься с St. Petersburg Ladies Trophy по причине болезни. Я себя уже во время вчерашнего поединка чувствовала плохо, надеялась, что сегодня станет лучше, но, к сожалению, это не так. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть в этом прекрасном городе. Желаю этому турниру прекрасного завершения и надеюсь, что вернусь сюда вновь в следующем году», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.

В полуфинале Александрова сыграет либо с соотечественницей Анастасией Потаповой, либо с Кики Бертенс из Нидерландов. Их матч начнётся сегодня, 14 февраля, не ранее 18:30 по московскому времени.



