Президент Белоруссии вновь пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из трубы нефтепровода «Дружба», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 14 февраля.

По словам Лукашенко, в ходе переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля он никого не шантажировал, а только пригрозил забирать недостающую нефть из транзитной трубы, передает БЕЛТА. Глава Белоруссии пояснил, что в январе страна получила 500 тысяч тонн нефти. «1,5 миллиона тонн недопоставили», — отметил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что Россия все еще не рассчиталась за поставки «грязной нефти», хотя у Белоруссии вышло из строя оборудование и пострадал нефтепровод. «Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать», — добавил Лукашенко.

О невыполнении Россией обязательств о поставках нефти белорусский лидер заявлял также 6 февраля. Тогда он отметил, что речь идет о четырехкратном невыполнении плана. «Ни один житель Белоруссии, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — заявил Лукашенко.

Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, шесть миллионов белорусской стороне разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» с 1 февраля поднялись на 6,6 процента.



