В ЖК «Ренессанс» на Дыбенко разбился промышленный альпинист

Промышленный альпинист погиб в Невском районе Петербурга. Мужчина выполнял работы на фасаде.

Как стало известно «Фонтанке», 14 февраля около часа дня прохожие заметили обездвиженное тело у жилкомплекса «Ренессанс» на улице Дыбенко. С высоты упал промышленный альпинист, к нему был привязан страховочный трос.

В пресс-службе холдинга AAG, который является застройщиком комплекса, уточнили, что погибшего нанял субподрядчик для ремонта вентиляционной камеры. Однако рабочий оказался на фасаде, затем сорвался.



