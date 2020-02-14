Водные процедуры. Группа RBI готовит к передаче городу землю возле Лопухинского сада

Структуры RBI, которой принадлежит участок в 0,46 га возле Лопухинского сада и небольшой павильон на нем, попросили обитателей этой недвижимости покинуть её. Речь об одном из отделений Федерации водно-моторного спорта, которая на птичьих правах в последние годы занимала пристройку к павильону под склад спортивного оборудования.

Денис Вышинский/Коммерсантъ

Теперь помещение надо освободить, чтобы владелец смог провести ремонт якобы перед передачей недвижимости городу. Группа RBI готовит к передаче городу в собственность участок у Лопухинского сада в Петроградском районе, который в начале 2010-х гг. стал предметом конфликта с градозащитниками.

«RBI инициировал процесс мены этого участка с городом. То, что раньше предлагалось, компанию не устраивало. Теперь этот процесс возобновлен, – рассказал "Фонтанке" источник, знакомый с сутью вопроса. – Но город попросил, прежде чем возвращать эту недвижимость, привести здание станции в порядок – оно аварийное, и в нем опасно находиться. Хотя вряд ли ремонт будет очень серьезным, – никакого смысла делать это перед тем, как отдавать, нет».

В пресс-службе RBI не стали комментировать нынешнее положение дел с Лопухинским садом, комментариев комитета имущественных отношений к моменту публикации также не последовало.





Участок примерно в 0,5 га с видом на Малую Невку и вплотную прилегающий к Лопухинскому саду оказался в собственности девелоперской компании ООО «ИТС-КАД» еще в 2003 году. Тогда же этот надел был исключен из границ Лопухинского сада. Этому было разумное объяснение: с 1940-х годов он использовался как лодочная станция ДОСААФ. А павильон 1950 года постройки на этом участке всегда использовался именно как задание станции.

Однако через несколько лет КУГИ добился передачи земли в казну города. В 2008 году Смольный продал её на торгах группе RBI, которая собралась строить там гостиницу. Почти сразу чиновники выделили смежный участок – прибрежную полосу, которая отделяла владения RBI от воды, – и передали его в 10-летнюю аренду инвесторам.

После этого градозащитные организации начали оспаривать продажу городом земли рядом с садом. Правда, тогда суды встали на сторону инвесторов.

По результатам экспертизы ВООПиК городские власти в 2013 году включили спорный участок обратно в границы сада. Строительство там стало невозможным.

RBI неоднократно пыталась оспорить градостроительные изменения, произошедшие с принадлежащим ей участком. К 2015 году удалось дойти до Верховного суда, но отменить решение о включении этой территории в границы Лопухинского сада так и не вышло. С тех пор ситуация пребывала в замороженном состоянии: по сути, этот актив лежал на балансе структур RBI мертвым грузом. Компания предпринимала попытки обменять его на другую землю в черте города, но пока из этого ничего не выходило.

Нынешняя активизация дискуссии о судьбе участка у Лопухинского сада совпала по времени с недавним выкупом группой RBI участка на проспекте Большевиков. По данным «Фонтанки», инвестор теперь подыскивает поблизости землю для размещения социальной инфраструктуры. Возможно, ему бы подошла часть территории технопарка, который уже не одно десятилетие планируется построить на городской земле. Соответствующие совещания в Смольном уже проходят, стало известно «Фонтанке».

Алексей Владимирский, специально для «Фонтанка.ру»