Пока чиновники «футболят» друг другу дорогу под Петербургом, в соцсетях её лечат подорожником

Разыскивается добрый хозяин: активисты в соцсетях подняли вопрос несчастной дороги под Петербургом, у которой, как оказалось, нет владельца.

Участок от посёлка Виллози до Красного Села уже покрылся ямами, и пока лечить его получается только с помощью прифотошопленных листьев подорожника и синей изоленты. Про забытую всеми дорогу вспомнили накануне, 13 февраля, в паблике «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Пост получился длинным: администрация сообщества обновляла его пять раз, по мере того, как чиновники Петербурга и Ленобласти по очереди открещивались от обязанностей по её содержанию.





Тем временем «футбол» продолжается. Сегодня, 14 февраля, в ГКУ «Ленавтодор» пояснили, что речь идёт об участке дороги, проходящем в границах Санкт-Петербурга.

«Это отражено на публичной кадастровой карте. Мы также проверили данные по границам Красносельского района города, закрепленные законом о территориальном устройстве Санкт-Петербурга. Там четко сказано, что граница района идет по северной границе Виллози до Гатчинского шоссе, пересекает ее, поворачивает на север и идет по западной стороне дороги 2,1 километра. То есть участок дороги входит в границы Красносельского района. Дорога Красное Село – Гатчина – Павловск, за которую отвечает Ленобласть, заканчивается напротив дома культуры в поселке Виллози», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленавтодора».

В качестве доказательства в учреждении предоставили фрагменты кадастровой карты. К сожалению, отмечают в пресс-службе, «мы не имеем правда использовать бюджетные средства на обслуживание дорог другого региона».

В комблаге "Фонтанке" сообщили о том, что в настоящий момент не решен имущественный вопрос между регионами. "До оформления соответствующих документов у комитета нет оснований для начала работы по включению данного участка дороги в перечень дорог общего пользования регионального значения Петербурга, – говорят чиновники. – Финансирование на ее содержание также не выделяется. Причина, по которой Ленобласть перестала содержать данный участок Гатчинского шоссе нам неизвестна".

Там также добавили, что комитет подготовил все необходимые технические документы для приема этого участка дороги на содержание. Однако со стороны Ленобласти никаких действий для передачи совершено не было.