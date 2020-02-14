Пограничники задержали в Ленобласти двух мечтающих о жизни в ЕС нелегалов. Таксисту тоже придётся вернуться на родину

Двое иностранцев пытались незаконно пробраться в Финляндию, но их планы сорвали пограничники.

Как рассказали 14 февраля в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти, довезти до границы зарубежных гостей согласился гражданин одной из бывших союзных республик. Ему за это тоже пришлось ответить — суд назначил ему штраф за пособничество нелегальной миграции и приговорил к депортации.

Мечтавшие же о жизни в Европе товарищи тоже поплатились рублём. Их ждёт выдворение с территории России.

Напомним, за 2019 год из РФ в соседнюю Суоми, по данным Пограничной охраны Финляндии, нелегально пробрались 10 человек.



