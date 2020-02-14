Путин поговорил с Зеленским о Донбассе

14 февраля возобновились редкие контакты президентов Украины и России. Офис Владимира Зеленского сообщил о телефонном разговоре, который состоялся у него с Владимиром Путиным. Кремль пока официальной информации по этому поводу не обнародовал.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Детальніше за посиланням.https://t.co/CTFU3RVKpz — Офіс Президента (@APUkraine) February 14, 2020

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров "Нормандской четверки"», — говорится в весьма кратком сообщении украинских властей. Добавлено: отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и Крыму, а также в России.





«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске в целях реализации достигнутых договоренностей», — такими словами завершается сообщение.

Напомним, позавчера сообщалось о том, что в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта определила ещё один участок для разведения сил в Донбассе. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский своим указом поменял главного переговорщика от страны в Минской группе. Он отправил в отставку уполномоченного представителя страны Валерию Лутковскую и назначил на эту должность генерала спецслужб Геннадия Кузнецова.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс предлагает Украине активизировать работу над решением вооруженного конфликта в стране.