Путин поговорил с Зеленским о Донбассе
14 февраля возобновились редкие контакты президентов Украины и России. Офис Владимира Зеленского сообщил о телефонном разговоре, который состоялся у него с Владимиром Путиным. Кремль пока официальной информации по этому поводу не обнародовал.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
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— Офіс Президента (@APUkraine) February 14, 2020
«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к предстоящей встрече лидеров "Нормандской четверки"», — говорится в весьма кратком сообщении украинских властей. Добавлено: отдельно Путин и Зеленский акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и Крыму, а также в России.
«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске в целях реализации достигнутых договоренностей», — такими словами завершается сообщение.
Напомним, позавчера сообщалось о том, что в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта определила ещё один участок для разведения сил в Донбассе. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский своим указом поменял главного переговорщика от страны в Минской группе. Он отправил в отставку уполномоченного представителя страны Валерию Лутковскую и назначил на эту должность генерала спецслужб Геннадия Кузнецова.
13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс предлагает Украине активизировать работу над решением вооруженного конфликта в стране.
Справка:
9 декабря в Париже впервые за три года прошла встреча лидеров «нормандской четверки». По ее итогам лидеры приняли коммюнике, в котором отмечены три пункта. Первый — незамедлительные меры по стабилизации ситуации в Донбассе, включая полное прекращение огня. Второе — мероприятия о имплементации политических положений Минских соглашений, включая продление закона об особом статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также инкорпорирование «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Третье — лидеры «нормандской четверки» просят глав МИД своих стран и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, а также выражают согласие на проведение еще одной встречи в течение четырех месяцев.
В ходе встречи стороны договорились о том, что до конца 2019 года произойдет обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Кроме того, лидеры отметили необходимость открыть на линии разграничения в Донбассе новые пункты пропуска для гражданских лиц.