Студент нарисовал Bugatti для диплома, и компания пригласила его на работу

Студент Брауншвейгского Университета Искусств Макс Ласк избрал темой своего дипломного проекта по дизайну концепт Bugatti, предназначенный для гонок в Ле-Мане. Подобных «концептов» студенты и начинающие дизайнеры создают много, но в данном случае проект настолько понравился самой Bugatti, что дипломника пригласили работать в Мольсем.

Прошлым летом Макс Ласк проходил преддипломную практику в Bugatti, после чего компания официально поддержала и даже спонсировала его проект, пишет 14 февраля Carscoop. И, в конце концов, гарантировала ему работу после защиты диплома.

Глядя на концепт Ласка «Vision Le Mans», несложно понять, почему Bugatti захотела иметь вчерашнего студента в своей команде. Максу удалось ухватить характерные черты дизайна, отличающие суперкары из Мольсема, и придать им свежий «ле-мановский» оттенок.

Студенту даже удалось сохранить знаменитую «подкову» радиатора, узнаваемую линию крыши и двухцветную окраску машины. Более того, в концепт органично вписались колеса, словно взятые от собственного «фирменного» концепта Bugatti – Vision GT 2015 года.





В то же время, в облик машины добавлены эффектные как с точки зрения дизайна, так и технологически детали: такие, как многоуровневые передние антикрылья, светодиодные вертикальные фары, видимые внешне детали подвески и замысловатый дизайн заднего крыла со свободностоящими элементами.

При этом получилась машина, действительно достойная выступать на знаменитой гонке в Ле-Мане, даже несмотря на то, что компания в ней участвовать вроде как не собирается. А если вдруг соберется, то нам остается только держать пальцы скрещенными, чтобы их гоночная машина выглядела похожей на этот концепт, заключает Carscoops.