В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии, судьба пилотов неизвестна

На западе сирийской провинции Алеппо в Идлибской зоне деэскалации днём 14 февраля был сбит вертолет сил правительственных войск Сирии, сообщает агентство Анадолу.

По его данным, вертолет взлетел из района города Алеппо на фоне ожесточенных боев между «оппозиционными отрядами и силами режима Асада» и был сбит в районе Куптан аль-Джабаль.

Источники издания сообщают о том, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждения о падении вертолета.

Во вторник, 11 февраля, отряды вооруженной оппозиции сбили вертолет сил Асада к западу от города Серакиб в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, что в течение нескольких дней правительственные силы Сирии ведут наступление на анклав террористов в провинции Идлиб, что вызывает резко негативную реакцию со стороны Турции. Министерство обороны этой страны перебросило в зону конфликта бронетехнику, спецподразделения и реактивную артиллерию и регулярно сообщает об уроне, который они нанесли живой силе и технике сирийской правительственной армии.



