Дудя пригласили в Госдуму поговорить о СПИДе

Труд журналиста-блогера Юрия Дудя оценили во власти. Первый зампред комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья Федот Тумусов пригласил автора фильма о проблеме распространения ВИЧ в России Юрия Дудя на круглый стол о мерах по профилактике и лечению этого вируса.

Народный избранник сообщил об этом агентству РИА Новости, указав, что мероприятие намечено провести 21 февраля. «В следующую пятницу в Госдуме запланировано проведение круглого стола на тему законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ в России. Туда я планирую пригласить экспертов, которые занимаются этой проблемой», – рассказал Тумусов. Депутат-эсэр уточнил, что уже связывался с Дудём по этому поводу.

«Он думает, прийти или нет... И он сразу посоветовал пригласить экспертов, которые были задействованы в его фильме... Если придет, я буду только рад», – рассказал Тумусов.

11 февраля Дудь опубликовал в YouTubeе фильм «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят», его посмотрели почти 10 млн человек.



