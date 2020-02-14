В Петербурге такого не бывало. «Фонтанка» отправила Karoq с пробегом 12 км на лёд и в ямы

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Его нет пока ни у одного петербуржца, вообще мало кто в России встречал его вживую. «Фонтанка» одной из первых протестировала новый компактный кроссовер «Шкоды» – Karoq. Здесь вы увидите не только глянец на фоне Невы и эффектные развороты на гололёде, но и ролик, который не стоило бы показывать автодилеру, – мы знаем такие места в 10 минутах езды от центра Петербурга, куда на пузотёрке лучше не соваться.

Продажи Skoda Karoq в нашей стране стартовали 14 февраля. Сейчас доступны две комплектации – Ambition (от 1,499 млн рублей, круиз-контроль, задние парктроники, двухзонный «климат», подогрев передних сидений, 6,5-дюймовый экран медиасистемы) и Style (от 1,673 млн рублей, передние датчики парковки, бесключевой доступ, электропривод боковых зеркал, подогрев руля, 17-дюймовые диски). Двигатель один – турбированный 1.4 TSI 150 л.с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – передний. Все машины собраны в Нижнем Новгороде. Позже доедут другие версии, и дешевле, и дороже. Полноприводные «Кароки» ожидаются в мае-июне, базовая комплектация Active с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI – ближе к концу года. В скором будущем обещают и всякие приятности: мультимедиасистему Bolero, электропривод сидений, камеру заднего вида.

Нам досталась максималка – Style за 1 909 600 рублей (ассистент подъема в гору, система Start-Stop, передние и задние датчики парковки, система сопровождения водителя светом Light Assistant, датчик дождя и света плюс дополнительные ассистент парковки, стояночный отопитель, зимний пакет, пакет безопасности, пакет ассистентов Traffic Jam Assist: адаптивный круиз-контроль до 160 км/ч, движение в полосе, контроль слепых зон, наружные электрозеркала с обогревом и автоматическим затемнением). Пробег машины – 12 километров. Рулил владелец дизельного «Кодиака», поэтому было особенно интересно.





«Карок» помельче «Кодиака», но покрупнее своего предшественника Yeti, нишу которого он занял. Он рассчитан на молодую семью, а не на «взрослую» с несколькими детьми, как Kodiaq, у которого есть семиместная версия. Выглядит, пожалуй, более изящно, чем Kodiaq, внутри, как и все «Шкоды», просторен. Хорошая обзорность относительно «корейцев». Объём багажника – 500 литров, больше, чем у заявленных конкурентов (как всегда подчёркивают в Skoda, представляя новые модели). Мы сравнили: действительно, хоть на 9 литров, да больше. Если сложить сиденья, получаем 1604 литра, а если демонтировать – 1810 литров. Если открыть «дверку» за подлокотником в заднем сиденье, можно положить в салон лыжи или сноуборд. Домашний уют, как у всех «Шкод», создают практичные мелочи Simply Clever: удобные ящики, крючки и липучка в багажнике, стояночный тормоз на клавише, пластиковая папка под ветровым стеклом, скребок на дверце бензобака, розетка 230 V в салоне и многое другое. Оцените: компания делает ремни безопасности для собак. Кстати, вместо разъёма USB в нашем «Кароке» – USB Type C.

После дизельной машины на шипах «Карок» на липучке очень тихий. В салоне пояснили, что шумоизоляции уделено особое внимание. Система Start-Stop, которая глушит двигатель при остановке на светофоре, на любителя: бензин экономит, но снижает ресурс двигателя. Впрочем, её можно отключить. Отметим, что старт двигателя происходит почти мгновенно. «Карок», естественно, тянет послабее самого сильного «Кодиака». При максимальном газе чувствуются небольшие провалы в динамике в момент переключения передач. Коробка DSG7, что на «Кодиаке» и «Октавии», переключает быстрее. В спортивном режиме провалы сглаживаются. Скорость набирает быстро. Производитель обещает разгон с 0 до 100 км/ч за 8,8 секунды. Нам показалось, что он занимает чуть больше, и ещё полсекунды накидывает пуск двигателя. Но учтём, что машина не обкатана, а в салоне три человека. В поворот входит резче, чем более длинный и тяжёлый полноприводный «старший брат»: передний привод с газом буквально втаскивают «Карок» в траекторию покруче. Выражаясь лирически, он не такой вальяжный. Интересно, как будет с полным приводом.

А теперь – тот самый ролик. Спасибо автосалону «Skoda Сигма Василеостровский» за предоставленную возможность не набить шишки на ямах. На небольшой скорости машину слегка покачивает, но подвеска не пробивается и не стучит, кузов даже не поскрипывает. Но если вы будете очень спешить, то пробои «городской» подвески неизбежны. Зато в салоне кофе не расплескается. Правило «больше скорость – меньше ям» и тут работает, но достаточно низкий профиль резины и не самый большой ход подвески точно дадут о себе знать заметными ударами о края выбоин: машина словно гремит костями.

Конкурентами «Карока» компания Skoda называет KIA Sportage, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, Renault Arkana. Больше всего он, пожалуй, напоминает «Фольксваген Тигуан»: чтобы сделать «Кодиак», «Тигуана» растянули на прокрустовом ложе, а вот для «Карока» пришлось немного сжать. Любопытно будет сравнить его с KIA Seltos.

Очередей на «Карок» пока нет, но первые владельцы уже есть, 15 февраля они забирают свои машины, рассказали «Фонтанке» в «Skoda Сигма Василеостровский». Сейчас в салоне четыре машины, и совсем скоро приедут ещё с десяток. По несколько «Кароков» и в других салонах дилера. В автосалонах другого автодилера – Skoda Wagner – в общей сложности 16 «Кароков», четыре скоро отправятся к хозяевам. В 2020 году группа планирует реализовать в Петербурге 400 автомобилей Karoq, что составит порядка 15% от общего объёма продаж.

«Skoda Сигма Василеостровский» ожидает повышенного интереса к своим автомобилям ещё по одной причине: 14 февраля здесь открылся первый на Северо-Западе интерактивный шоу-рум «Шкоды». Это новый формат автосалона. В Петербурге есть только один похожий, у дилера другой марки. Вместо привычных столов с менеджерами – большие инновационные панели. На таких сенсорных экранах можно подробно изучить автомобиль, буквально «собрать» модель под себя. Ребёнок может поиграть там в компьютерную игру, если не захочет оставаться в специальной детской зоне. Точную цифру инвестиций в проект в салоне не назвали – от 20 до 30 миллионов рублей, включая и сам шоу-рум, и автомобили, и ремонтную зону с интерактивной приёмкой. Прогнозируемый эффект от смены концепции также пока не озвучивают, хотя известно, что на Западе подобные шоу-румы могут выигрывать из-за более высокого среднего чека.

Что касается общих ожиданий от «Карока», агентство «Auto-Dealer-СПб» назвало его моделью, способной дать объём падающему автомобильному рынку. Как три года назад автомобилисты ждали Kodiaq – с большим интересом, так сейчас встречают Karoq.