В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года

фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»

В центральном офисе Группы «Эталон» сегодня поздравили 1000-го покупателя с начала 2020 года. «Юбилейными» покупателями стали Дмитрий Борисович и Нелли Ахмедовна, которые приобрели квартиру для своей семьи в проекте «Петровская Доминанта», строящемся на живописном берегу Петровского острова.

Сергей Титаренко, исполнительный директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон» поздравил приехавших в офис Нелли Ахмедовну и её дочь с внучками с покупкой квартиры и поблагодарил за доверие, оказанное Компании. «Петровская Доминанта» – один из самых красивых комплексов Группы «Эталон», который сочетает в себе все преимущества жилья бизнес-класса: современные инженерные системы, комфортные планировки, ландшафтный дизайн дворового пространства. Это дом, в котором вы можете наслаждаться жизнью, романтикой закатов и рассветов, – отметил Сергей Титаренко. – Наша компания заботится и о маленьких новоселах, для которых мы обустроим в комплексе площадки для спорта и игр, а также построим детский сад».

«Нам очень приятно быть «юбилейными» покупателями. Тем более, что с Группой «Эталон» мы знакомы давно, ведь это не первая покупка квартиры в Компании. Поэтому мы доверились в руки надежного и проверенного застройщика, – рассказывает Нелли Ахмедовна. – Нам очень нравится место нашего будущего дома. «Петровская Доминанта» очаровала нас своей близостью к заливу, зеленым зонам и историческому центру Петербурга. Это то, что нужно для комфортной жизни!»

По доброй традиции Группы «Эталон» «юбилейным» покупателям вручили памятные подарки.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/