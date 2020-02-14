Пётр Павленский секс-скандалом снял с предвыборной гонки кандидата на пост мэра Парижа от партии президента Франции

Художник-акционист и политэмигрант Пётр Павленский, который уже три года живёт во Франции, добился снятия с предвыборной гонки за пост мэра Парижа 42-летнего Бенджамена Гриво, сообщает 14 февраля газета Liberation. Политик являлся кандидатом от партии президента Эмманюэля Макрона «Вперёд, Республика!».

Отказ от политических амбиций последовал вскоре после публикации Павленским компромата на Гриво с материалами сексуального содержания.

«Он позиционирует себя как кандидат, который живёт только верностью, любовью и заботой о счастье своей семьи. Он – это гарант семейного счастья. И он обещает, что подобно его семье – все семьи Парижа будут под его опекой. Однако, помимо видео с мастурбацией, в переписке с молодой девушкой он пишет, что семья и дети – это тюрьма», – написал Павленский 12 февраля в своём Facebook. Также он опубликовал ссылку на сайт с компроматом.

«Поток грязи затронул меня, но больше всего ранил тех, кого я люблю. Вчера был пройден новый этап: социальные сети сообщали о гнусных атаках, угрожающих моей личной жизни. Моя семья этого не заслуживает, никто не должен подвергаться такому насилию. Это заходит слишком далеко. Вот почему я решил отозвать свою заявку. Мои приоритеты очень ясны, это прежде всего моя семья», – цитирует французская пресса однопартийца французского президента, который воспитывает трёх детей.





Откуда у российского политэмигранта появилось приватное видео, ресурсы на создание специального сайта и интерес к проблеме выборов мэра Парижа, не известно. Сам Пётр Павленский ещё недавно рисковал провести несколько лет во французских тюрьмах за поджог Банка Франции.

Политическое убежище во Франции акционист получил в 2017 году. За месяц до этого ему официально было запрещено выезжать из России.

В июне 2016 года художник был признан виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, которую он поджег в ноябре 2015 года. В своем видеоблоге оппозиционер объяснял, что горящая дверь офиса спецслужбы на Лубянке — «это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе».

Ранее в пятницу стало известно, что руководство французской киноакадемии самораспустилось из-за секс-скандала вокруг Романа Полански.