В пустыне Мохаве нашли странный летательный аппарат. Он оказался «Тойотой»

Пользователь сайта Reddit, один из тех, кого называют «авиаспоттерами» (люди, увлекающиеся наблюдением за самолетами), сфотографировал на аэродроме в пустыне Мохаве необычный летательный аппарат. По виду это был необычно большой квадрокоптер размером с хороший грузовик, но большее внимание привлек логотип на его хвосте.

Тот же самый аппарат попал в кадр и профессиональному авиационному фотографу Джеку Бейеру, и он тоже задал себе вопрос: что это может быть такое? Фотографии дрона опубликовал сайт The Drive, обратившись к читателям с просьбой помочь опознать невиданный аппарат.

Расторопнее всех опять оказались пользователи Reddit. Один из них разглядел на исходной фотографии авиационный регистрационный номер N971YT и проверил его по каталогу воздушных судов. Тут и выяснилось, что необычное воздушное транспортное средство принадлежит американскому подразделению японской автомобильной корпорации Toyota. Более того, любознательные пользователи «Реддита» опознали и логотип на хвосте: тот же знак Toyota использовала для маркировки своих электромобилей на топливных элементах.

Другими словами, дрон, попавший в объектив авиаспоттеров, скорее всего, является экспериментальной платформой для отработки технологий для создания электрических «летающих автомобилей». Чтобы быть прототипом летающей «легковушки», он слишком большой, а вот для перевозки грузов аппарат таких размеров вполне пригоден.





Многие автопроизводители сегодня обращают все больше внимания на «воздушный транспорт». Как минимум опытно-конструкторские работы в этом направлении ведут немецкие Porsche и Audi, интерес проявляют Aston Martin и даже Rolls Royce. Свое «летающее такси» хочет иметь даже Uber. Так что, как пошутил один из «реддиторов», возможно, мы вскоре получим Toyota Airolla, которая будет самым надежным и самым массовым воздушным автомобилем.