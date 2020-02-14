Суд не нашел оснований для ареста Мирослава, стрелявшего в Сроджиддина. Ему нет 18, и он на свободе

После стрельбы в лицо мигранту старшеклассник провел несколько дней в камере и встретился с судьей из Красносельского района Петербурга. Она отправила обвиняемого домой, под присмотр родителей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия 14 февраля избежал ареста в силу возраста. Суд счел ходатайство необоснованным и велел следить за ним родственникам.

Молодой человек стрелял в случайно попавшегося ему приезжего из Узбекистана поздним вечером 7 февраля в Полежаевском парке. Выстрелом мужчине раздробило кость возле глаза. Мирослав объяснил поступок подростковой обидой – в школе его якобы унижали выходцы из Средней Азии.



