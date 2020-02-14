Инвалидам упростили порядок получения госуслуг – с июля с них не будут требовать дополнительных справок

С 1 июля 2020 года будет упрощена процедура предоставления госуслуг для инвалидов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 14 февраля.

Согласно документу, вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов, которыми «исключаются избыточные требования о предоставлении инвалидами при обращении за оказанием государственных и муниципальных услуг документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

Также установлен порядок получения необходимых для предоставления госуслуг сведений, содержащихся в таких документах, в рамках межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из федерального реестра инвалидов.

Такая мера позволит сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, а также повысить качество обслуживания.