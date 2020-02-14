На Ямале жёстко сел вертолёт, экипаж зажало в машине

О жёсткой посадке вертолёта на Крайнем Севере сообщает ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу днём 14 февраля.

«Сегодня в 16 часов 20 минут (14.20 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЯНАО поступило сообщение о том в Ямальском районе в 400–500 метрах от порта Саббета произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании "Скол", который следовал с Гыданского полуострова в порт Саббетта. На борту находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 2 члена экипажа зажаты в кабине вертолета частично», – сообщают спасатели.

Они добавляют, что на место выехали два автомобиля от частной пожарной охраны «Ямал СПГ». Обстоятельства произошедшего уточняются. Подразделения МЧС к ликвидации последствий не привлекаются.



