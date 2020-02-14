Банк России сообщил о снижении трендовой инфляции

Трендовая инфляция в России снизилась с 4,75% в декабре 2019 года до 4,2% в январе текущего, следует из доклада Банка России, обнародованного14 февраля.

«Оценка трендовой инфляции в январе 2020 года понизилась до 4,20% с 4,75% в декабре 2019 года», – говорится в документе.

В ЦБ отметили, что совокупность рассчитываемых индикаторов инфляционного давления указывает на пониженный относительно цели Банка России рост цен, очищенный от влияния временных и разовых факторов.





«Постепенное оживление экономической активности в сочетании с уже принятыми решениями по денежно-кредитной политике, которые действуют на экономику и инфляцию со значительными временными лагами, будут способствовать возвращению инфляции к 4%», – отметили в ЦБ РФ.

Трендовая инфляция в значительной степени отражает темпы базовой инфляции. Этот показатель учитывается ЦБ при принятии решений о ключевой ставке.

7 февраля регулятор шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 6% годовых.