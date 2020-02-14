«Отчаянные и отчаявшиеся». Собчак поздравила подписчиков топлесс-валентинкой

Телеведущая Ксения Собчак откровенным фото отметилась в день святого Валентина. Снимок экс-кандидат в президенты России выложила в Instagram 14 февраля.

На фото Собчак позирует вместе с певицей Глюкозой и светской дамой Яной Расковаловой. «Отчаянные и отчаявшиеся», — гласит подпись к кадру.

Ксения Собчак после перерыва вернулась на Первый канал. В начале недели вышел первый выпуск передачи Doc Talk. Не все зрители оценили новое творчество экс-ведущей «Дома 2».



