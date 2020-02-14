Написанному не верить. В документ планирования транспортной реформы прокрались самозванцы

«Фонтанка» рассказывает, на каких маршрутах с июля будут автобусы с иголочки. Заодно объясняет, откуда в смольнинском списке появились лишние направления.

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Ключевой для автобусной реформы документ планирования губернатор подписал в среду, 12 февраля, однако опубликован он только в пятницу. От проекта, который с октября был доступен на сайте Смольного, он отличается незначительно. Корреспондент не обнаружил в подписанном перечне маршрута 134Ш («Школьная ул. – ГБОУ «Гимназия №540»), зато нашел 103-й (ст. метро «Проспект Ветеранов» – Ботаническая улица в Петергофе»), но ключевые цифры по отмененным маршрутам, новым и измененным практически идентичны. Впрочем, назвать итоговым этот документ тоже язык не поворачивается: цифры не бьются. «А как мы по неготовым улицам поедем?» – объясняют чиновники.

Напомним, в день подписания документа вице-губернатор Максим Соколов встретился с журналистами, чтобы обсудить планы Смольного в связи с транспортной реформой. Это не лишнее: сам документ планирования рассказывает, какие маршруты отменят, какие изменят, какие новые установят и что получится в итоге. А вот сколько будет автобусов, что это будут за машины, как оповещать граждан, сколько город потратит денег и какие у него шансы вернуть хотя бы часть их, — читайте в материале «Фонтанки».

Однако о маршрутах тоже говорили. После того как у всех негосударственных автобусных перевозчиков закончатся контракты, обновленную сеть к маю разыграют 42 лотами. В них упакуют 364 маршрута, так что с учетом «Пассажиравтотранса», к которому — по крайней мере, пока — эта суета отношения не имеет, в городе будет 472 маршрута. Добавляем 43 трамвайных и 46 троллейбусных — и получаем 561 направление, куда пассажир может уехать, не спускаясь под землю (сейчас 739).

Вот с этими 364 автобусами уже ясности не получается. Горожанам, конечно, хотелось бы для простоты видеть один список: номера и маршруты автобусов, которые разыграют к июлю. Но это было бы слишком просто, так что в документе есть два приложения. В первом — 277 маршрутов: это те, которые уже существуют и сохранятся (при этом 60 из них изменят траектории). Во втором — новые маршруты, которых сейчас нет; в этом списке 98. Складываем, видим 375, т. е. 11 лишних по сравнению с заявлениями Смольного, – задумчиво чешем в затылке.







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Документ планирования



В «Организаторе перевозок» подтвердили догадку: опубликованный на сайте Смольного документ планирования, которого ждали чуть не год, еще придется подкорректировать. «Действительно, есть несколько позиций, которые указаны ошибочно, – рассказал замглавы учреждения Дмитрий Процкий. – Сейчас редакторские правки приведут к тому, что в общей сложности на аукционы пойдут искомые 364 маршрута; на них посчитано финансирование, расписание и объемы».

К примеру, в перечень новых контрабандой пронесли маршрут 145Э («Кировский завод — Октябрьская ул.»). «По сути, это 145-й существующий, его не будет в аукционах, он остается у «Пассажиравтотранса», – говорит Процкий. – Мы его экспрессом сделаем и без «Э». Мы об этом с людьми в районе разговаривали, не надо для этого ничего закрывать или разыгрывать». Второй пример — 209-й маршрут («Союзный пр. – ул. Подвойского»). При составлении документа ориентировались на то, что Союзный проспект достроят в 2020 году, теперь окончание работ отложено. «Ну как мы по неготовым улицам поедем?» – риторически спрашивает Процкий, хотя автомобилисты расскажут, что они постоянно по таким ездят.

Неокончательность документа планирования декларировали официально: напомним, Смольный рассчитывает, что в схватке за контракты перевозчики посбивают цены. Если на поле боя останутся неприбранные миллионы — в схему можно будет включить несколько запасных маршрутов. Список из 18 основных резервистов, который могут разыграть осенью, уже составлен.



Вообще тема «избранности» в предстоящей реформе всплывает регулярно. Речь о тех маршрутах, на которых пассажирам не придется ждать год, чтобы ощутить эффект от реформы. Напомним, ранее Смольный решил, что примерно на 230 маршрутах не будет требовать полного обновления подвижного состава к июлю 2020 года. Еще год здесь смогут ездить старые автобусы большого класса, в том числе десятилетние старики. А вот на 18 лотов — это порядка 130 маршрутов — путь им заказан. Вот так этот «элитный» перечень выглядит на карте:

«Фонтанка» согласна, что на графике разобраться сложно: поэтому вот номера избранных маршрутов, ищите себя в списке.



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Всего город в итоге должен будет запустить 2 662 новых автобуса на улицы. Напомним, отсрочка не распространяется на автобусы среднего класса — к реформе уже с июля допустят только новые машины. Их будет более 850. Остальное — большие автобусы. Примерно 900 перевозчикам надо закупить к июлю, и столько же — в течение года.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»