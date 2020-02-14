Болельщики подали рекордное число заявок на Евро-2020

Болельщики подали рекордное количество заявок на покупку билетов на матчи чемпионата Европы-2020. Как сообщает официальный сайт УЕФА 14 февраля, всего подано уже 28,3 миллиона заявок. Это уже в два раза больше, чем общее количество заявок на предыдущий Евро.

64 процента заявок поступило из стран, принимающих игры турнира. Более половины запросов поданы на самые дешевые билеты. На финал Евро-2020 поступило 710 тысяч заявок.

Напомним, Петербург оказался в числе 12 городов, которые примут турнир. В Северной столице пройдут матчи группы с участием России, Финляндии, Дании и Бельгии, а также состоится один из матчей 1/4 финала турнира. Он пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. На текущей неделе правительство Петербурга предложило ограничить в городе движение транспорта в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Тем, кто живет или работает на Крестовском острове, выдадут пропуска.



