Путин дал Медведеву трёх замов

Владимир Путин подписал указы о назначении трех помощников заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации 14 февраля.

Должности получили Олег Осипов, который ранее был пресс-секретарем Медведева, когда он занимал пост премьер-министра; экс-руководитель секретариата председателя правительства Михаил Тринога и бывший глава протокола Медведева – замглавы аппарата правительства Сергей Соболев.

6 февраля Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О безопасности», которыми вводится должность заместителя председателя Совета безопасности России.

16 января 2020 года Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьер-министра страны Дмитрия Медведева. До этого, 15 января, Медведев в ходе встречи с Путиным объявил об отставке прошлого правительства.



