Главный финансовый консультант ВТБ на Невском оказался нечист на руку. У него была лазейка к кредитным счетам

По делу о мошенничестве с использованием служебного положения проходит уже бывший сотрудник банка ВТБ в Петербурге. Пока на нем один эпизод, ищут еще.

Экономическая полиция задержала 29-летнего петербуржца, который трудился в отделении банка ВТБ в конце Невского проспекта. По версии следствия, сообщает 14 февраля региональное управление МВД, служащий старательно обслужил одну из клиенток, открыв ей кредитный счет. 25 октября 2019 года он отдал ей на руки документы, себе в карман положил неименную карту, с доступом к деньгам банка. Двумя транзакциями снял 200 тысяч и в декабре сотрудничать с ВТБ перестал.

Вероятно, это не единственный случай, когда от действий молодого человека страдали клиенты банка. Полиция отпустила его на подписку о невыезде и ищет другие эпизоды.

В банке уточнили, что клиентке вернули все средства, персонал сотрудничает со следствием.



