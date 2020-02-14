Поиски скрывшегося водителя в Петербурге привели к видео, развернувшему ситуацию: девочка сама вбежала в грузовик

Второй раз за день видеозапись ДТП показывает, что уверенность пешехода может сослужить дурную службу.

14 февраля около 7:30 на проспекте Ленина в Красном Селе (Красносельский район Санкт-Петербурга) столкнулись грузовик и пешеход – юная девушка. О ДТП рассказывает администрация паблика «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Сначала в паблик поступило сообщение: «Помогите! На пешеходном переходе сбита несовершеннолетняя девушка, которая шла на зеленый, нарушитель – водитель «Газели» с места происшествия скрылся».

Администратору удалось достать видеозапись камеры наружного наблюдения, установленной в том месте. «Мы незамедлительно начали поиски, но увидев сам момент ДТП, мягко говоря, удивились. Возможно, найти водителя и нужно, но, на наш взгляд, очень сложно обвинять его в чём-то, да и сам факт происшествия водитель, скорее всего, даже не видел и ничего не почувствовал», – отмечается в сообщении.





На записи видно, что девочка перебегала дорогу, когда пешеходам горел красный сигнал светофора. Половину пути она преодолела — пробежала между машинами, ждущими возможности повернуть налево. Как раз из-за этих машин водитель грузовика, едущий на свой зелёный, мог её не увидеть. Девочка со всего маху врезалась в борт «Газели», отлетел какой-то пакет, а она сама упала рядом со стоящей легковушкой и почти сразу встала.

По данным паблика, пешеход с различными травмами была госпитализирована.

Второе видео, упомянутое вначале, показывает ДТП от 13 февраля на проспекте Наставников. Регистратор трамвая «Чижик» зафиксировал, как девушка уверенной походкой заходит прямо под него.