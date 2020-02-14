Две легковушки и микроавтобус разбросали обломки по КАД, есть пострадавший

Три автомобиля столкнулись на кольцевой автодороге Петербурга в районе Горбунков. Движение авария затруднила больше чем на час.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, на КАД за Горбунками в сторону Стрельны столкнулись два легковых автомобиля и один микроавтобус. Разбитые машины и их обломки заняли два правых ряда, затрудняя движение. У обеих легковушек значительно повреждена передняя часть.

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Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о столкновении трех попутных автомобилей на 52-м километре внешнего кольца КАД поступила около 12:45. В момент ДТП дорожное покрытие на участке было сухое. «Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет», – добавили в управлении.





По данным «Фонтанки», предварительно известно об одном пострадавшем – он получил легкие травмы.