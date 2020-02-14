На «100% российские» планшеты для переписи населения частично задерживаются в Китае

Комплектующие, с помощью которых должны быть собраны планшеты для переписи населения осенью 2020 года, задерживаются в Китае из-за эпидемии коронавируса. Вероятно, придется переходить на бумагу.

Об этом 14 февраля пишет «Коммерсантъ». Через «Ростелеком» на нужды переписчиков весной должны были начать поступать планшеты отечественного производства от компаний «Байтэрг» и «Аквариус» – всего 360 тысяч штук. Однако их сборка задерживается, часть комплектующих доставили в Россию, но деталей мало. Остальное, как например пуховики, застряло в Китае из-за смертельного вируса.

Ответственные за перепись утверждают, что собирать демографические данные в любом случае начнут в заявленный правительством срок. Вероятно, планшетов хватит только на Центральный федеральный округ, остальные переписчики обойдутся бумагой.

Ранее сообщалось, что планшеты будут на 100% российскими.



