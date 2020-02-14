В США Дерипаску обвинили в «отмывании денег Путина». Он назвал это слухами

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США считает, что «российский бизнесмен Олег Дерипаска якобы владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина». С материалом 14 февраля вышла американская Financial Times.

Издание пишет, что в сентябре 2017 года Дерипаска отменил IPO ГАЗа, «чтобы покрыть отмывание денег президента России Владимира Путина через корпорацию». Это стало основанием для того, чтобы Минфин не отменял персональные санкции против бизнесмена.

«Они не представляют никакой информации. Просто догадки, слухи и болтовня», – заявил Дерипаска изданию. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что изложенная информация – неправда.

«Русал», а также другие компании Олега Дерипаски En+ и «Евросибэнерго», были включены в черный список Минфина США в апреле 2018-го. В декабре прошлого года стало известно, что американцы готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку Олег Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно – сократил свою долю в компаниях, потеряв контрольный пакет акций.

Ограничения сняли с января 2019, однако сам бизнесмен остался в санкционном списке, но с помощью юристов пытался из него выбраться.



