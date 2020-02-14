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Общество
14.02.2020 14:21
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Вспомнили про Грумант. Россия недовольна "сотрудничеством" с Норвегией на Шпицбергене

Правительство Норвегии демонстрирует отсутствие политической воли в процессе налаживания с Россией диалога по решению вопросов, связанных с деятельностью на Шпицбергене. Об этом говорится в размещенном в Facebook 14 февраля комментарии посольства РФ в Осло.

"Странно видеть некооперабельность правительства Норвегии, учитывая идущие в стране дискуссии относительно перспектив добычи нефти и газа. Мы разделяем мнение Осло о том, что освоение ресурсов необходимо продолжать при соблюдении высоких экологических стандартов. То же самое мы предлагаем на Шпицбергене. С одной стороны мы видим массовое применение этого подхода на территории континентальной Норвегии в части развития разнообразной хозяйственной деятельности, с другой на Шпицбергене создаются препятствия", – отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что вопросы по Шпицбергену, затронутые в послании главы МИД РФ Сергея Лаврова норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде, "не закрыты и носят долгосрочный характер". "В большей степени они касаются нормальной организации хозяйственной деятельности и при безусловном уважении суверенитета Норвегии в отношении архипелага. Наши призывы улучшить взаимодействие связаны с тем, что жизнь за 100 лет изменилась, в том числе и на Шпицбергене. Природоохранные задачи требуют новых подходов к экономическому развитию, что не могло быть учтено в Договоре о Шпицбергене. Тем более что данный документ составлен таким образом, что не препятствует внедрению новых видов деятельности на архипелаге", – говорится в сообщении.

4 февраля Лавров направил Эриксен Сёрейде послание, в котором предложил провести двусторонние консультации по вопросу устранения ограничений в деятельности российских структур на Шпицбергене. В нем подчеркивалась необходимость соблюдения Норвегией духа и буквы договора 1920 года в части обеспечения "одинакового свободного доступа" на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности "на условиях полного равенства".


Справка:

По некоторым данным, архипелаг был открыт в 12 веке поморами и носил название Грумант. В 1920 году в рамках мирной Парижской конференции был заключён Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом все государства-участники Договора имели право осуществлять коммерческую и научно-исследовательскую деятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса архипелага. Официальные языки Шпицбергена - норвежский и русский.

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