Путин распорядился назначить ЦИК организатором голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин возложил на Центризбирком организацию всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Правительству поручено оперативно выделить средства на подготовку голосования. Об этом говорится в распоряжении президента, 14 февраля документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Средства пойдут из федерального бюджета. Их объем не может быть меньше суммы, затраченной на проведение президентских выборов в 2018 году, — с поправкой на инфляцию. На выборы президента, напомним, потратили более 14 млрд рублей.

«Органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», – говорится в тексте распоряжения.

Федеральным органам власти поручено содействовать избиркомам в подготовке выборов, в том числе в материально-техническом плане — безвозмездно предоставлять помещения, транспорт, средства связи и техническое оборудование.





Отметим, что распоряжение о выделении средств на голосование появилось раньше, чем закон о его о проведении.

Как считает глава ЦИК Элла Памфилова, идеальный месяц для проведения голосования — апрель. Кроме того, не исключено, что его проведут в будний день, который для этого сделают выходным.