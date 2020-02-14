Под Петербургом из жизни ушёл одиннадцатиклассник. Следком считает, что ему помогли

В Тосненском районе Ленинградской области умер ученик старших классов. Рядом остались нож и сувенирный кинжал, следователи ищут следы чужого влияния.

О гибели 17-летнего жителя посёлка Фёдоровское 14 февраля пишет 47news. Тело сына в ванной накануне обнаружил отец, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов отметили повреждения на руках юноши.

В качестве вещественных доказательств увезли сувенирный кинжал и обычный кухонный нож. По данным «Фонтанки», обстоятельства случившегося Следственный комитет выясняет в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства. Подсказку ищут в мобильном телефоне молодого человека. Он учился в одиннадцатом классе, до совершеннолетия не дожил несколько дней. Школьник воспитывался в полной семье, внимание полиции раньше не привлекал.



