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14.02.2020 13:46
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Жизнь с комфортом. Готовые квартиры бизнес-класса у парка Сосновка

У истинных ценителей пространства и свободы есть возможность приобрести квартиру в жилом комплексе бизнес-класса «Сосновка» от компании «Строительный трест», в котором в ближайшее время начнётся заселение.

Жизнь с комфортом. Готовые квартиры бизнес-класса у парка Сосновка

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Жилой комплекс «Сосновка» – это настоящее произведение современного кирпичного искусства, украшающее Выборгский район Санкт-Петербурга.

Облицовка фасада пятиэтажного здания выполнена из керамогранита и кирпича трёх цветов: тёмно-коричневого, красного флеша и цвета слоновой кости. Эксклюзивное архитектурное решение жилого комплекса буквально погружает жителей в наполненную комфортом атмосферу клубного дома и даёт ощущение особого пространства для жизни.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

В доме 205 просторных двух-, трёх- и четырёхкомнатных квартир площадью от 90 до 190 кв. метров. Кирпичные стены толщиной 770 мм гарантируют всем проживающим тишину, спокойствие и ощущение уединённости. Высота потолков – 3 м, что добавляет жилому помещению лёгкости, воздушности, а также является большим простором для декоративных манёвров.

Все квартиры на пятом этаже обладают собственными роскошными террасами, с которых можно любоваться видом на парк Сосновка в любое время суток. Помимо этого в квартирах на верхнем этаже предусмотрены места для установки каминов и смонтированы дымоходы.

Полностью закрытый и свободный от автомобилей двор в ЖК «Сосновка» – безопасность детей и их родителей. Комплексное благоустройство внутреннего двора произведено на высоком уровне: установлены детские площадки и спортивные комплексы, шахматная доска с объёмными фигурами и зоны отдыха с параметрическими скамейками. Выполнено качественное озеленение придомовых территорий, созданы дизайнерские ландшафтные композиции, а в центре двора установлен эффектный фонтан.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Удобные парадные жилого комплекса созданы без ступенек и пандусов. Отделка входных групп – дерево и керамогранит, установлены панорамные окна. Для удобства жильцов функционируют бесшумные скоростные лифты, на которых из каждой секции дома можно спуститься в подземный двухуровневый паркинг на 310 машиномест. Здесь автомобиль всегда будет в тепле, чистоте.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Первый подземный этаж оборудован вместительными индивидуальными кладовыми для хранения вещей жильцов: здесь можно держать комплекты автомобильных шин и спортивный инвентарь.

Жилой комплекс расположен на проспекте Тореза, 77, в пешей доступности от станции метро «Удельная». Преимущество расположения обусловлено тем, что за 10 минут отсюда можно добраться до развязки с КАД, а за 20 – до исторического центра Санкт-Петербурга. Рядом находятся ключевые магистрали: пр. Культуры, пр. Энгельса, Шафировский и Светлановский пр.

Жителям «Сосновки» будут доступны частные и муниципальные детские сады и школы, поликлиника, больница, магазины, рестораны и кафе. Рядом с домом находится спортивный зал с искусственным покрытием, где можно поиграть в футбол. Через дорогу расположен четырёхэтажный физкультурно-оздоровительный центр с фитнесс-клубом, двумя бассейнами и SPA, а до парка Сосновка с его прогулочными аллеями и чистым воздухом – 50 метров. Такое «соседство» с крупнейшим парком Санкт-Петербурга, который называют «зелеными легкими» Выборгского района, открывает проживающим большие возможности для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе всей семьёй.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Жилой комплекс «Сосновка» от компании «Строительный трест» уже успел получить признание специалистов. В декабре 2019 года он стал лучшим проектом на рынке жилья бизнес-класса по итогам XXV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2019». Годом ранее комплекс вошёл в шорт-лист открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект жилого комплекса бизнес-класса» в категории «Архитектура как искусство».

ЖК «Сосновка» – объект, не имеющий аналогов ни в центре города, ни на севере Петербурга. Это малоэтажный дом бизнес-класса для людей, которые, обладая высоким достатком, не стремятся переезжать из любимого ими Выборгского района или для тех, кто наоборот хочет жить в Выборгском районе, в двух шагах от самого крупного городского парка.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Сегодня стоимость квадратного метра жилья в ЖК «Сосновка» начинается от 133,5 тыс. рублей. Компания «Строительный трест» предлагает двухкомнатные квартиры, площадью от 90 до 135 кв. м, по стоимости от 14 млн до 21,5 млн рублей. Трёхкомнатные квартиры, площадью от 120 до 184 кв. м, по стоимости варьируются от 17 млн до 27,5 млн рублей.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

 

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