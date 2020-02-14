Декорацию к «русскому Дюнкерку» провезли по Петроградской. Горожане снимали необычный груз на камеру

Погруженный в кузов самолёт заметили горожане на Петроградской стороне Петербурга 14 февраля. Военный борт попал в объектив корреспондента «Фонтанки».

По данным нашего издания, самолёт используется как декорация на съёмках фильма Алексея Германа-младшего «Воздух». Режиссер картины рассказывал, что в ней будет задействовано множество самолётов, «максимально приближенных к оригинальным».

«Воздух» посвящен военным авиаторам, действие фильма разворачивается в начале Второй мировой войны, в центре сюжета — полк, состоящий как из летчиков, так и из летчиц. Также известно, что в картине снимется исполнитель роли Довлатова в одноименном фильме Германа Милан Марич.



