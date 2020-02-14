Шатер на Зеленом мосту сменили асфальтоукладчики. Показываем, как идет ремонт

Ремонт Зеленого моста через реку Мойку в центре Петербурга перешел в стадию дорожных работ.

Михаил Огнев/

На Зеленом мосту через Мойку сняли ремонтный шатер и начали укладывать асфальт. Отремонтировать переправу, как обещал в июне 2019 года тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов, должны к 1 мая 2020 года.

К моменту начала работ мост находился в неудовлетворительном состоянии. Из-за неработающей гидроизоляции металлический свод и фасады были в ржавчине. Облицовка устоев и сходов моста имела сколы и трещины, расшивка швов выветрилась, металлоконструкции покрылись коррозией, а на тротуарах образовались выбоины и трещины.

Ремонтные работы выполняет ПО «Возрождение» за 497 миллионов рублей. Причем подрядчика удалось найти лишь с четвертой попытки, и компания стала единственным участником конкурса. Изначально предполагалось, что ремонт моста продлится до 20 мая 2020 года, но потом заявили, что работы закончат быстрее.



